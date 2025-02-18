中南部空氣品質惡化警示 國健署籲減少外出

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）今天冷氣團影響，中南部位於下風處污染物易累積，空氣品質惡化亮警示，高屏局部地區短時間可能達對所有族群都不健康的「紅色警示」。國健署提醒減少外出，若外出記得戴口罩。

依據環境部空氣品質監測網資料，台灣今天受大陸冷氣團影響，環境風場持續為東北風，挾帶微量境外污染物影響台灣本島及離島，中部位於下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

中部局部地區短時間恐達「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；高屏局部地區短時間可能達「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍透過新聞稿提醒雲嘉南、高屏地區、竹山地區所有族群減少在室外活動。

面對中南部空品惡化警示，國健署建議，儘量不要外出，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。雖然適當關閉門窗可降低室外空污對室內影響，但可能使室內外換氣不足導致二氧化碳增加，關窗時應留約5公分空隙，保持對流。

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民眾必要外出時，記得配戴口罩。自我保護抵禦不良空品，不能只在惡化警示亮起時才落實。

國健署也提到，民眾平常應該注意保持清潔，由室外進入室內後，可加強個人衛生防護；另外，應避免刺激物、均衡飲食、身體適當活動或伸展等。（編輯：管中維）1140218