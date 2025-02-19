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台灣辦餐會感謝印尼觀光業者 盼加強推廣赴台旅遊

2025/2/19 16:35（2/19 17:06 更新）
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駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼（左3）與駐印尼代表洪振榮（右3）頒發獎項給印尼觀光業者，感謝支持與合作。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月19日
駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼（左3）與駐印尼代表洪振榮（右3）頒發獎項給印尼觀光業者，感謝支持與合作。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月19日
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（中央社記者李宗憲雅加達19日專電）駐雅加達台灣觀光服務處今天舉辦感恩餐會，對印尼業者支持與合作表示感謝。觀光旅遊協會和多家航空公司皆派代表參加。主任周士弼表示，因印尼業者支持並推嶄新旅遊商品，才能讓台灣被印尼民眾看見。

周士弼指出，疫情後，觀光署鎖定印尼為優先開發觀光客源市場，除了在2024年2月成立駐雅加達台灣觀光服務處，強化與印尼業者的互動，拜會逾300家業者外，還辦理近10場赴台參訪與雙邊產業媒合活動。

周士弼說，每次拜會業者後，都會針對業者需求，滾動式調整行銷與宣傳策略，藉此落實在地服務的優勢。

另外，他也感謝印尼觀光業者，說「因有諸多業者與夥伴的支持鼓勵，推出嶄新主題旅遊商品，才能讓台灣被印尼廣大民眾看見並嚮往。」

周士弼補充，未來服務處將走出雅加達，邁向棉蘭、萬隆及泗水等更多城市，並積極與印尼在地品牌合作，創造台灣觀光品牌整體能見度與知名度。

駐印尼代表洪振榮出席餐會時表示，增進台灣與印尼交流是政府的施政重點，期盼與印尼業者加強溝通與討論，一同推廣赴台旅遊。

餐會上，也首度頒贈感恩獎項給印尼業者，其中包括「最佳夥伴」、「最佳宣傳」與「最佳好友」等獎項，共有24家業者獲獎。

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獲獎業者Obaja Tour表示，過去對於台灣的觀光景點僅知道阿里山、日月潭與台北101，但透過參與服務處舉辦的訓練課程與參訪行程，更深入了解台灣，也感受到台灣值得一去再去。

駐雅加達台灣觀光服務處表示，出席感恩餐會的業者包括中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空與新加坡航空代表，另外還有印尼知名觀光旅遊協會、銀行和本地媒體共計近百人。（編輯：唐佩君）1140219

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