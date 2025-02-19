陳駿季台中勘查枇杷災損 評估啟動救助措施

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（中央社記者蘇木春台中19日電）農業部長陳駿季今天前往台中勘查枇杷災損，他會中表示，農業部已評估啟動農業天然災害現金救助，及低利貸款等措施，協助農民降低損失，會用最快速度核定相關公告。

去年康芮颱風來襲後，遞延影響今年枇杷產量。民進黨籍立委何欣純今天邀集陳駿季，前往太平區大湖桶枇杷產專區農地，實地勘查災損。

何欣純會中表示，台中有新社與太平二區枇杷種植面積合計約544公頃，占全台約六成產量，原本正值枇杷開花期，卻因去年颱風康芮來襲，風雨致災導致「酥花」情況嚴重。

何欣純說，多名果農表示，遇到颱風來襲一旦錯過花期，就等於一年最重要收入檔期泡湯，往往一整年的心血付諸流水。

陳駿季指出，枇杷是不好照顧的水果，開花要在適當的溫度，他了解今年產量受到颱風影響，同時現場觸摸套袋的枇杷枝栽，發現裡面果實比較小且只有一顆籽，代表這個枇杷份量不大顆，收成的產量也會銳減。

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陳駿季說，去年農業部在康芮來襲後，即發現台中枇杷的相關受損情形，近幾個月一直注意生產狀況，也經過調查達到天然災害救助標準，會用最快速度核定公告。

農糧署說明，今天勘查太平區枇杷連同計算新社區等2區枇杷種植面積有544.13公頃，損害程度平均達到23%。依農產業天然災害救助作業標準，就勘查結果損害程度達20%的農產物品項，會陳報辦理現金救助及低利貸款。（編輯：李亨山）1140219