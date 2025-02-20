強化水域管理 航港局推2人以下動力浮具登錄服務

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部航港局為提升台灣沿海地區水域遊憩器具的管理，今天宣布推出「二人以下動力浮具登錄服務」。

航港局發布新聞稿，「二人以下動力浮具登錄服務」提供便利的線上登錄平台，讓民眾能快速完成浮具登錄及資料查詢，透過身分驗證並發送登錄證明機制，藉由強化水域秩序管理，確保海上遊憩活動的安全性。

「二人以下動力浮具登錄服務」網址：https:// ftis.motcmpb.gov.tw/FTIS/Portal/，登錄教學影片網址：https://youtu.be/TBNsnTYhFfo。

航港局表示，目前並未強制相關登錄，以宣導方式鼓勵民眾登錄二人以下動力浮具。

航港局長葉協隆呼籲，近年來水上活動日益興盛，部分動力浮具已成為民眾遊憩的器具。為確保操作安全，航港局已訂定「浮具器具及人員操作安全注意事項」、「二人以下動力浮具登錄要點」及「三人以上動力浮具器具安全檢查要點」。

二人以下動力浮具可至系統登錄，三人以上動力浮具可至航港局各航務中心，臨櫃申請器具登錄及安全檢查，若經航港局登錄、檢查有案，將有助於浮具器具、人員動態掌握，提高台灣沿岸水域安全性。

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葉協隆提醒，從事動力浮具遊憩時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，活動範圍應位於陸岸起算離岸1公里的水域內，不得與潛水、游泳等非動力型水域遊憩活動共同使用相同活動時間及區位，並攜帶具適當防水措施的個人行動電話及個人指位無線電示標（PLB）等無線電通訊設備及煙霧信號，以利緊急狀況通報及救援。若需緊急協助，可透過118免費服務專線請求海巡協助。

航港局表示，為推動水域安全教育，自110年至112年舉辦「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」，活動內容涵蓋水上避碰常識、安全意識、氣象海象知識等，並提供現場體驗教學，已成功舉辦50場次，參與人數近2000人，滿意度達90%以上。今年7至9月，將持續辦理相關活動，並提供時數證明給全程參與的民眾，鼓勵民眾提升水域活動的安全意識。（編輯：管中維）1140220