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推動機車行駛2車道 台南預計114年全市完成

2025/2/21 17:09（2/21 17:51 更新）
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交通部21日舉行記者會邀請台南市分享道安改善措施，市府交通局智慧交安科長黃柏彰（右）表示，針對3大事故族群（機車、行人、高齡者）推動9大重點防制工作及6項專案計畫，藉以強化用路環境，113年事故防制成效顯著。左為台南市交通局副局長熊萬銀。中央社記者余曉涵攝 114年2月21日
交通部21日舉行記者會邀請台南市分享道安改善措施，市府交通局智慧交安科長黃柏彰（右）表示，針對3大事故族群（機車、行人、高齡者）推動9大重點防制工作及6項專案計畫，藉以強化用路環境，113年事故防制成效顯著。左為台南市交通局副局長熊萬銀。中央社記者余曉涵攝 114年2月21日
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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部日前與六都達成推動機車至少可行駛2車道等6項共識。台南市交通局副局長熊萬銀今天說，台南市仍會保留待轉區，預計今年將會全數開放機車行駛2車道。

交通部14日首度邀請六都進行六都道路交通安全座談會，會中達成6項共識，其中一項為推動機車至少可行駛2車道，兼顧機車行車路權及安全。

交通部今天舉行記者會邀請台南市分享道安改善措施，熊萬銀指出，去年起就已經全面取消禁行機車，但有鑑於每個用路人的技術及偏好不一樣，因此還會保留待轉區，預計今年底全市可以全數改善完成。

台南市交通局智慧交安科長黃柏彰指出，台南市透過道路交通安全改善整體規劃，透過107年到111年事故大數據分析，就各行政區轄內每月事故健檢作為交通環境診斷。

黃柏彰表示，針對3大事故族群（機車、行人、高齡者）推動9大重點防制工作及6項專案計畫，藉以強化用路環境，去年事故防制成效顯著，全年A1交通事故死亡人數較112年減少25人，降幅14.2%，行人死亡人數也減少2人，減幅10%。

針對行人安全，黃柏彰說，推動人本交通改善計畫，包含優化行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、庇護島及行穿線退縮等人本設施，並搭配改善通學步道、大型車入校園等互動式宣導等，要讓交通安全概念扎根。

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高齡者方面，黃柏彰指出，推動高齡交通事故防制計畫，透過工程、教育及執法3大策略，包含完善高齡長者通行空間安全性及連續性，建置緊急救護優先號誌等。

黃柏彰強調，根據大數據分析，也找出易肇事路段及熱區，加強執法，並改善熱區路段，有鑑於機車數量較多，也成立機車考照的快考專班等，盼提升交通安全。（編輯：管中維）1140221

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