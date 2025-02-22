健保30週年 專家籲政府展現堅定改革決心

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）全民健保30週年，近期急診壅塞等議題再掀分級醫療形同虛設討論。專家今天呼籲，如何在現況之上「穿著西裝改西裝」，把健保改得更好，政府應展現堅定的政治意志與決心。

健保制度上路至今滿30週年，台北政經學院基金會「健保30永續研討會」連2天登場，探討未來健保體制永續發展與創新挑戰，今天落幕。

總統賴清德恩師、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻致詞提到，健保上路之初，曾想延續公保轉診制度，遭當時9大醫學中心院長聯名上書反對，包括台大、成大、榮總系統、長庚體系等，疾呼不要分級醫療、不要轉診制度。

陳志鴻坦言，這樣的聲音傳到高層後，壓力直接轉嫁到當時的衛生署身上，只能取消原本規劃，如今每個人都能自由到任何地方就醫，創造高滿意度同時，近期媒體上常可看到醫界一直在討論沒有落實分級醫療等議題，導致患者集中到大型醫學中心，造成急診癱瘓、醫護人員離開等沉痾。

「當然，這只是原因之一。」陳志鴻強調，若當年健保開辦，政策上能堅持轉診制度、分級醫療，也許今天會有不同面貌，只是已經無法回到過去，這次論壇重點是如何在過去所鑄下的結果，在現況之上，各界努力集思廣益，如何「穿著西裝改西裝」把健保改得更好。

針對分級醫療，台大醫院院長吳明賢以日本為例指出，日本的分級醫療體系被世界衛生組織（WHO）評為世界第一，相較於台灣把醫療院所細分為基層醫療單位、地區醫院、區域醫院及醫學中心，日本僅分成3類，病床超過20床者為「病院」，病床數低於20床者為「一般診所」，另獨立出「齒科」。

吳明賢表示，有網友說日本不能自由就醫，「這是錯的」，其實只要持健保卡即能自由選擇就醫機構，只是需要多付一筆「擇院費」，因此民眾奉行就近診療原則，連帶日本的醫師反而更喜歡到偏鄉執業，收入更多。

他結語時重申，社會高齡化及新醫療科技導致醫療花費成長，總額制卻以最少的錢要求做最多的事，現況是大醫院急診、重症、難病給付偏低，只能靠門診、業外和自費收入維持，少子化出生的世代重視工作與生活平衡，年輕醫護以腳投票，遠離健保苦勞工作，只有符合人性化的制度才能避免醫療生態扭曲、醫療資源分配不均，應提升慢病照護品質、調高急重難給付，而不是雨露均霑。

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台北政經學院基金會董事長黃煌雄公開向總統賴清德喊話，現在走到健保30週年這個階段，正要進入另一個30年，若想要永續，現在的政治領導應該像30年前推動健保時，面對困難所展現的堅定政治意志與決心。

黃煌雄直言，他認為賴總統身為台灣第1個醫師總統，機會比任何人都好，適逢健保30週年，很多人希望自己任內是20週年、30週年，賴總統可說是躬逢其時，等於是環境給機會，可以在未來永續30年這個里程碑上，留下重要歷史腳印，只要展現堅定政治意志與決心，並尊重具備風骨、信仰跟堅持的團隊，對未來健保30年永續樂觀看待。（編輯：李亨山）1140222