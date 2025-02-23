台鐵公司第2波招募逾千人缺考 平均錄取率21.71%

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台鐵公司今天舉行第2波從業人員招募筆試測驗，超過千人缺考，平均錄取率21.71%。

台鐵發布新聞稿，第2波從業人員招考預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名。第1試體能測驗已於9日辦理完，第2試筆試今天同步於台北、台中、高雄、花蓮4考區舉行。

台鐵統計，筆試合格應考人數4290人，到考人數3220人，缺考人數1070人，到考率75.06%。

其中，台北考區應到2282人、缺考595人，到考率73.93%；台中考區應到595人、缺考157人，到考率73.61%；高雄考區應到535人，缺考134人，到考率74.95%；花蓮考區應到878人、缺考184人，到考率79.04%。預計平均錄取率約為21.71%。

台鐵說，這次招考主要配合組織轉型及強化基層營運人力結構，甄選職類橫跨工程、技術、管理等多元專業領域會。

台鐵總經理馮輝昇視察台北開南中學考場，並親臨教室為考生鼓勵，期許加入台鐵。

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台鐵將於3月10日下午2時公告筆試成績，通過者於3月25日下午2時，可至甄試網站列印第3試（口試/術科）入場通知書，口試/術科測驗日期則於3月30日舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。

行政院去年核定台鐵公司從業人員待遇，台鐵去年及今年都只招募基層人員，共有4階，月薪分別是第11階新台幣3萬6140元、第10階3萬8830元、第9階4萬1330元、第8階4萬3810元。（編輯：管中維）1140223