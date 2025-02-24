女子臉上斑點反覆雷射無效 就醫發現基底細胞癌

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）53歲莊姓女子臉部反覆出現斑點，多次雷射治療，效果不佳，斑點復發且擴大。就醫檢查發現基底細胞癌，經手術切除。醫師說，若僅憑外觀進行不適當治療，恐延誤最佳醫療處置。

許多民眾臉上出現斑點，多尋求雷射治療。仁愛長庚合作聯盟醫院今天發布新聞稿表示，皮膚與美容醫學中心醫師蔡雅雯指出，皮膚科門診有許多病人因臉上黑斑求診，許多人誤以為臉上出現的深色斑點只是單純色素問題，自行購買美白產品或尋求雷射治療，效果有限甚至造成色斑加重或病情延誤。

53歲莊姓女子因臉部近年來反覆出現的斑點，曾接受過多次雷射治療，效果不佳，斑點復發且逐漸擴大。她就醫求診，透過臨床檢查與皮膚鏡觀察，結合皮膚分析儀器輔助檢測，確診基底細胞癌，安排手術切除。

蔡雅雯表示，這類皮膚癌不適合雷射治療，必須以手術切除，確保病灶完全移除，避免腫瘤進一步擴散，如果僅憑外觀判斷並持續進行不適當的雷射治療，可能會延誤最佳的醫療處置，導致更嚴重的後果。

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蔡雅雯說，常見色斑類型包括雀斑、曬斑、肝斑、老人斑和色素痣，而藥物或發炎後色素沉澱也是可能原因。有些黑斑可能是基底細胞癌、黑色素瘤等惡性病變，若未及時辨識，可能影響健康甚至威脅生命。

單憑肉眼難以區分這些不同類型的色素變化，皮膚專科醫師經多年專科訓練的專業判斷至關重要，透過皮膚鏡、組織切片或皮膚分析儀進行檢測，可提升診斷的準確性以及客觀量化色斑治療成果。（編輯：李淑華）1140224