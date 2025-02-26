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屏東農業物產館蘭花美學展 賞花藝逛市集

2025/2/26 13:26（2/26 13:36 更新）
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屏東縣政府農業處表示，屏東農業物產館用蘭花營造空間，其中蘭花水族館將觀賞魚與蘭花結合，打造出物產館獨特的風格與質感。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月26日
屏東縣政府農業處表示，屏東農業物產館用蘭花營造空間，其中蘭花水族館將觀賞魚與蘭花結合，打造出物產館獨特的風格與質感。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月26日
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東農業物產館營運以每月不同主題，結合在地物產盼帶來人流。首發結合蘭花營造空間風貌，為期1個月展期，可欣賞花藝、逛市集，打造出物產館獨特風格與質感。

屏東縣政府今天新聞稿表示，以「屏東的蘭花生活美學」為主題，展覽自2月22日至3月23日，由台灣蘭花育種者協會以蘭花系列作為開幕篇章，在屏東農業物產館2樓用蘭花營造空間。

農業處長鄭永裕表示，全台蝴蝶蘭產值約新台幣45億，台灣蘭花外銷年產值近60億元，蝴蝶蘭占超過9成，其中有近5成、2000萬株以上從屏東出口，屏東更是研發、育苗、組培重要基地。

這次策展讓蘭花出現在日常場所，以不同空間創意營造品味創意生活。民眾可觀展激發靈感，館區也結合辦理特色市集，適合攜伴踏青、賞花和逛市集。

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農業處說明活動規劃，蘭花咖啡館串連蘭花、原鄉咖啡及客庄可可慢活特色，是很棒的拍照打卡點；蘭花居酒屋以醞釀和交換為主題，有酒、醬油等釀造產業；蘭花水族館將觀賞魚與蘭花結合，空間置換手法將水生和陸生物種在同一空間爭豔。

另外，搭配知名早午餐產業為主題展區，可欣賞花藝表現外，還可以看到樹皮打造的卡布奇諾、萬代蘭化身串燒、生菜沙拉等，帶給大家超越現實感受，一起放空欣賞。（編輯：孫承武）1140226

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