桃機估228連假日均運量逾13萬 籲善用大眾運輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）機場公司今天表示，據航班運量預報系統顯示，228連假疏運期間總運量預估約69萬人次，平均日運量為13萬至14.2萬人次，出境高峰為27、28日，提醒旅客善用網路報到及公共運輸。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機228和平紀念日連續假期疏運期間為2月27日至3月3日共5天，因應出入境人潮，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新，定時通報尖峰時段通關時間，供海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者可依航班彈性調整人力；客運巴士也能彈性增班增加運能。

透過 Google News 追蹤中央社

機場公司說，桃機出境尖峰時段為每天上午7時至9時、下午2時至3時及晚間11時至12時；入境尖峰時段為每天上午5時、下午2時至5時及晚間8時至10時。提醒旅客檢查護照效期是否為6個月以上，並提早抵達機場辦理報到，同時善用智慧化服務。雙北旅客可多利用機場捷運市區預辦登機完成報到及行李托運手續，並預先確認安檢注意事項。

機場公司指出，桃園大眾捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車為上午5時30分發車，27日起增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，旅客可多加搭乘機捷、客運巴士等公共運輸；自行駕車旅客及接送機親友，可下載桃園機場官方APP，或透過官網查詢停車場即時剩餘車位資訊，也歡迎多加利用停車場30分鐘免費停車措施。（編輯：李錫璋）1140226