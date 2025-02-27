吳德榮：27日西半部有霧 中南部空氣品質不佳

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天西半部易有霧、中南部空氣品質不佳。228連假台灣在暖氣團內，本島最高溫有機會達攝氏30度以上；3月4日起天氣劇烈轉變，降溫可能超過15度，並有春雷發生的機會。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天中層水氣逐漸東移，雲量將逐漸減少，各地轉為多雲時晴，西半部易起霧的天氣；北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮提醒今天中南部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。

吳德榮指出，明天起至3月3日台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」，本島各地區最高氣溫皆將升至30度以上；3月3日晚間鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，3月4日清晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展「春雷乍響」的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化，可能降幅超過15度。

吳德榮提到，3月5日至7日北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯影響。最新各國模式模擬這波冷空氣的強度，以達大陸冷氣團的機率為最高，模式會再調整，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1140227