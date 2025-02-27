國衛院首創新式環狀RNA合成法 登國際頂尖學術期刊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）國衛院學者首創運用RNA（核糖核酸）自帶酵素活性的特性，研發新式環狀RNA合成法，可提高合成效率、降低成本、減少化學污染，推升環狀RNA應用於疫苗、抗病毒藥物的潛力，並登上國際頂尖學術期刊Nature Communications，相關專利亦在申請中。

COVID-19疫情促使莫德納、輝瑞等mRNA疫苗興起，但線狀RNA本身的不穩定性、易降解（即失去作用）特性，仍是現今mRNA研發及應用上的限制。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員余佳益團隊在COVID-19疫情期間，開始構思較為特殊的RNA相關研究，成功研發新式環狀RNA（circRNA）合成法，即利用連接酶核酶（RzL）把線性RNA「環化」。

余佳益今天在國科會舉辦的學術成果記者會上說明，可以大略地把線性RNA序列上的蛋白質編碼想像成一顆顆串珠，環化作用則是找對位置、將一條串珠扣起來變成手環，成為環狀RNA。

他指出，團隊研發的新式RzL合成法，與傳統常見的環狀RNA合成法相比，首創運用RNA自帶酵素活性的特性，讓RNA自主地發生環化作用，是更高效、簡易的合成方法，能避免副產物的生成，有效提升環狀RNA製備的精確度，產出純淨的環狀RNA，提高合成效率、降低合成成本。

余佳益表示，新式RzL合成法基本上是生物反應，不太需要極端溫度及PH條件，所以能減少化學污染，且由於此方法是基於自體酵素反應，可更容易擴大製程規模，進行量產。

余佳益指出，環狀RNA克服線性RNA不穩定、易降解的缺點，同時保留了便於修飾和變更序列的優勢，此研究方法推升環狀RNA的臨床應用潛力，除RNA疫苗的安全性與有效性有望提升，基因治療、癌症治療也可望獲得助力。

余佳益說，研究成果亦應證了環狀RNA在特定條件下，可對特定的RNA病毒進行抑制，為開發新型抗病毒療法、藥物提供了新思維。

余佳益表示，此研究成果已於2024年8月發表在國際頂尖學術期刊Nature Communications，目前也已針對此研究成果進行專利申請。

透過 Google News 追蹤中央社

與會的國家衛生研究院院長司徒惠康亦指出，余佳益從攻讀學士、碩士、博士學位，再到研究生涯，都是在台灣環境完成、發展，證明Made in Taiwan（MIT）也可以做出國際級研究。

至於未來技轉時程，余佳益說，疫苗、藥物種類廣泛，且不同疾病各有其專業，而此成果是前端的研究，因此研發落地需仰賴對該疾病領域具備專業的人士，希望未來研究成果能順利獲藥廠應用。（編輯：蘇志宗）1140227