同酬日拉大2天 婦團籲提政策改變性別薪資差距

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）今年「同酬日」為2月27日，意味女性須比男性多工作58天整年薪資才相同。婦團今天表示，政府應該提出具體政策改變性別薪資差距，而非「都是產業特性造成」的態度。

勞動部日前公布今年「同酬日」為2月27日，較去年增加2天，女性須比男性多工作58天整年薪資才相同，主要受少數性別薪資差距較大的主要產業影響，如電子零組件製造業、餐飲業及醫療保健業。

婦女新知基金會今天發布聲明，批評性別薪資差距再次擴大，但從政府的新聞稿中看不到反省，只有一堆安慰劑。

婦女新知表示，去年勞動部才表示，擺脫疫情的影響，薪資差距正在縮小，從58天減少到54天，貌似疫情期間性別薪資差距的擴大只是「暫時性」，但今年在公告同酬日數據時，勞動部同時也將去年的同酬日從54天「修正」為56天，讓去年的同酬日看起來「沒有這麼進步」，而今年同酬日看起來「沒有這麼退步」，勞動部不願面對的是「我們到現在還回不到2021年的51天」。

婦女新知表示，疫情時，政府說女性從業人數較多的服務業加薪比較少，男性從業人數較多的運輸製造業加薪幅度大，所以薪資差距擴大，今年再次退步還是說受到製造業性別薪資差距的影響、不同職類的薪資差距等，但都沒有說「該怎麼改善」。

婦女新知強調，造成性別薪資差距的原因，包含職業性別隔離、同工不同酬、同值不同酬等情況，政府應思考有哪些政策工具可以降低對性別薪資差距的影響，而不是一副「都是產業特性造成，如果不計算這些產業，其實差距沒這麼大」的態度。

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婦女新知表示，勞動部一再強調「近年來我國性別薪資差距均為最低」是在自欺欺人，今年性別平均時薪差距是15.8%，與2022年一樣，但拿經濟合作暨發展組織（OECD）完整的2022年的數據來看，OECD的平均性別薪資差距是11.4%，台灣的15.8%在38個國家中是倒數第10名，第1名的盧森堡薪資差距只有0.4%。

婦女新知強調，國外的研究指出，性別職業隔離、玻璃天花板、同工不同酬、女性負擔較多的無酬家務勞動、職場性別歧視及性騷擾等都是造成性別薪資差距的原因，政府應積極說明推行哪些具體政策來縮減性別薪資差距，而非僅是自我安慰台灣的薪資差距「還不夠嚴重」，也盼各政黨兌現承諾，共同推行薪資透明化，創造更為平等的勞動環境。（編輯：管中維）1140227