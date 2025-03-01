台鐵連假單日運量逾80萬 運能提升5.3%

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵228連假運量大增，台鐵統計，2月27日及28日每天客運量均突破80萬人，東部幹線也都超過7萬人，整體運能較平日提升5.3%。

今天是228連假第2天，台鐵今天發布新聞稿表示，228連續假期旅運量大增，節前（2月27日）及228紀念日（2月28日）當天每日客運量均突破80萬人，分別達到81萬8848人及80萬9524人，都超過原本預期。

台鐵說，東部幹線疏運也有別於近期低迷的情況，分別達到8萬9549人及7萬5402人。

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台鐵表示，為提升運能及服務，本次228連續假期共加開99列次加班車，運能較平日提升5.3%（東線11%、西線3%、南迴4.8%），提供充足客座，避免車廂擁擠，同時特別加強列車、路線、電力及號誌等設施巡檢，確保行車運轉安全正常，加上站、車第一線服務人員的努力，在旅客爆量的同時，仍能維持95%以上的準點率。

台鐵說，預估3月1日、3月2日出遊及返工人潮將持續湧現，已做好準備，加強旅運服務，並遵照交通部指導，和高鐵、捷運、公路客運進行運具聯防，展現最佳的公共運輸服務效能。（編輯：李亨山）1140301