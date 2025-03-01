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捷克學生愛上台灣山海 難忘地震颱風與鬼月文化

2025/3/1 17:47（3/1 18:01 更新）
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6名曾赴台交換的捷克學生與畢業校友，2月28日在查理大學的「台灣交換經驗分享會」上，分享申請「教育部華語文獎學金」攻略，以及在台生活的點滴。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
6名曾赴台交換的捷克學生與畢業校友，2月28日在查理大學的「台灣交換經驗分享會」上，分享申請「教育部華語文獎學金」攻略，以及在台生活的點滴。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）6名曾赴台交換的捷克學生，分享申請「教育部華語文獎學金」攻略與在台生活的點滴。幾位捷克學生說，台灣擁有優美的大自然風景，高山、海洋與瀑布相當吸引人，也提到第一次經歷颱風、地震與鬼月文化的衝擊。

為鼓勵國際學生來台學習華語，教育部華語文獎學金提供獲獎生每月新台幣2萬5000元的生活補助，吸引國際學生來台學習，以及深入體驗台灣文化。

6名曾赴台交換的捷克學生與畢業校友，2月28日在查理大學「台灣交換經驗分享會」上，分享華語獎學金的申請攻略與在台生活點滴，藉此吸引更多捷克學生赴台交換，親身體驗台灣的獨特文化風情。

捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）研究員范曦夢曾在中山大學交換。她表示，許多查理大學漢學系學生，大三時都會選擇到台灣或中國精進中文，而當時她選擇台灣，主因是更優渥的獎學金以及台灣完善的醫療體系。

范曦夢回憶，在中山大學交換時，每週上15堂中文課，學習會話、閱讀、語法和聽力。最讓她開心的是，老師教學清楚、語法解釋明確，發音也很標準。

她提到，剛抵高雄經歷的文化衝擊，當時正值颱風季，天氣悶熱又常下雨，還遇上鬼月結束前的祭祀活動，街頭處處可見焚燒紙錢與祭品的景象。

曾赴東華大學交換的安諾薰則分享，因不喜歡大城市，因此選擇到自然環境優美、校園寬廣的東華大學上課，每天騎腳踏車上學，運動的同時又能欣賞風景。

安諾薰回憶，第一次在玉里遇到地震，誤以為只是大卡車經過造成地面晃動，後來看新聞才意識到是地震，這對從未經歷過地震的她來說十分新奇。

安諾薰認為，台灣治安良好、人民友善，且擁有壯麗的山海景色。在交換期間，她曾攀登玉山、衝浪、泡野溪溫泉、欣賞瀑布，並三度造訪墾丁。

來台交換後，安諾薰變得更獨立，也結交許多新朋友，並推薦捷克學生赴台學習，她也計劃今年9月回台攻讀碩士。

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曾赴台灣師範大學交換的包孟澤認為，台灣人比捷克人更友善、開放，可以自在地談論各種話題，毫不吝於分享生活與想法。

包孟澤說，他熱愛探索台灣大自然，特別喜歡陽明山，也在烏來與花蓮認識原住民文化，這些體驗相當特別。（編輯：周永捷）1140301

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曾赴台交換的捷克學生分享台灣的美食文化。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
曾赴台交換的捷克學生分享台灣的美食文化。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
曾赴東華大學交換的安諾薰分享，台灣治安良好、人民友善，還擁有壯麗的山海景色。在交換期間，她曾攀登玉山、衝浪、泡野溪溫泉、欣賞瀑布，三度造訪墾丁。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
曾赴東華大學交換的安諾薰分享，台灣治安良好、人民友善，還擁有壯麗的山海景色。在交換期間，她曾攀登玉山、衝浪、泡野溪溫泉、欣賞瀑布，三度造訪墾丁。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
曾赴台灣師範大學交換的包孟澤認為，台灣人比捷克人更友善、開放，可以自在地談論各種話題，毫不吝於分享生活與想法。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
曾赴台灣師範大學交換的包孟澤認為，台灣人比捷克人更友善、開放，可以自在地談論各種話題，毫不吝於分享生活與想法。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月1日
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