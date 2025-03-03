勞動基金1月收益1087億元 收益率1.61%

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金114年首月績效出爐，今年截至1月底評價後收益數為新台幣1087億元，收益率1.61%，整體勞動基金截至今年1月底止規模為7兆1287億元。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用績效，在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，今年1月單月收益為1087億元，收益率1.61%。

其中新制勞退基金規模為4兆6810億元，收益率1.47%；舊制勞退基金規模為1兆699億元，收益率2.30%；勞保基金規模為1兆1454億元，收益率1.94%；就保基金規模為1763億元，收益率0.16%；勞職保基金規模為363億元，收益率0.15%；積欠工資墊償基金規模為198億元，收益率0.91%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為6253億元，收益率為1.54%；受農業部委託管理農民退休基金規模為208億元，收益率為0.73%。

勞動基金運用局表示，1月金融市場因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國ISM製造業新訂單指數及生產指數表現也良好，但1月底受中國人工智慧（AI）新創公司問世影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅。

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勞動基金運用局表示，整體而言，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素呈現震盪格局。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險，後續將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，以提升基金長期投資效益。（編輯：李亨山）1140303