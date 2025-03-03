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台灣野生植物資料庫改版上線 快速檢索物種資訊

2025/3/3 16:02（3/3 16:31 更新）
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農業部生物多樣性研究所3日表示，台灣野生植物資料庫全新改版上線，可提供研究人員、生態保育工作者及自然愛好者快速檢索所需物種資訊。（農業部生物多樣性研究所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月3日
農業部生物多樣性研究所3日表示，台灣野生植物資料庫全新改版上線，可提供研究人員、生態保育工作者及自然愛好者快速檢索所需物種資訊。（農業部生物多樣性研究所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月3日
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）生多所今天表示，台灣野生植物資料庫全新改版上線，目前收錄超過6000個植物分類群的詳細資料，可提供研究人員、生態保育工作者及自然愛好者快速檢索所需物種資訊。

農業部生物多樣性研究所發布新聞指出，「台灣野生植物資料庫（Taiwan Botanic Database，TBD）」全新改版正式上線，可提供豐富且精確的植物資訊。

生多所說明，新版TBD以維管束植物為核心，採用最新的植物分類系統，即APG IV （被子植物）、Christenusz et al. （2011）（裸子植物）與PPG I（石松類與蕨類）系統，提升了資料庫的科學性，並為植物學者和教育機構提供最新的植物分類學及相關研究的可靠依據，為台灣植物研究接軌國際奠定基礎。

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查詢功能部分，生多所說，可檢索完整物種基礎資訊，包括分類演化、形態特徵、生態資訊、分布資料、保育狀態等；並整合多個不同平台，例如植物標本館（TAIE）、 生物多樣性網絡（TBN）、飛蛾資訊分享站等，提供豐富、多元的應用場景與連結。

生多所重申，新版TBD不僅豐富各類植物資料的內涵，還拓展應用領域，提供查尋環境保護、環境影響評估、生態檢核及友善生態監測等環境基礎資料，可作為民眾參與及政府機關生物多樣性決策的支援資訊。（編輯：李亨山）1140303

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