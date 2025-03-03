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台馬之星乘客疑遭騷擾 連江縣：加強婦女專區管理

2025/3/3 18:29
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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）有女性乘客今天於台馬交通船「台馬之星」官方資訊群組通報，昨晚乘船時遇男性乘客疑似言語騷擾。連江縣交通旅遊局指出，將加強婦女專區管理，預防類似事件發生。

有民眾於官方資訊群組通報後，引起群組內網友討論。有人熱心提供報警資訊；也有多名網友認為，因台馬之星婦女專區未開放網路訂位，盼調整該區域床位數與訂位方式；也有人認為海上行動電話無訊號，無法報警通報，不知船上有何方法保障旅客安全。

連江縣政府交通旅遊局副局長王廣亞在接受中央社記者訪問時回覆，與「台馬之星」營運商世洋機械科技股份有限公司確認後，該公司表示航行時並未接到該民眾投訴，但今天陸續有多名民眾提供相關線索與意見，縣府更對此案十分重視。

王廣亞表示，「台馬之星」設有婦女專區，但僅限女性民眾於臨櫃購票或網路購票後取票時申請。該船網路訂票系統為縣府自營的「馬祖海上交通訂位購票系統」，故將召集相關業者研商，以最快速度建置「台馬之星」婦女專區網路訂票功能。

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王廣亞進一步指出，女性乘客於網路訂票時若未訂到婦女專區，仍可於臨櫃取票時，向櫃台要求調整艙位。若登船後發現有任何不舒服情形，也可隨時告知事務長，由其協助調整床位。

王廣亞說，縣府十分重視乘客乘船權益，並盼聽取民眾對如何維護交通船「台馬之星」與「新台馬輪」女性搭乘安全的建言，努力提供優良乘船環境。（編輯：李錫璋）1140303

王廣亞
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