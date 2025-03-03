4日鋒面影響全台有雨 中部以北、東部防大雨
2025/3/3 20:29（3/3 21:18 更新）
（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署今晚預報指出，明天全台有雨，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍大且有局部大雨的機率，提醒民眾留意可能出現短時強降雨、雷雨、強陣風等較劇烈的天氣現象。
氣象署說，今晚至明天隨著鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯，將是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，明天各地降雨率在新竹以北達60%至90%，苗栗、宜蘭、中部縣市及連江縣、澎湖縣40%至60%，其他地區20%至30%。
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氣溫方面，氣象署預報明天低溫普遍約攝氏19至22度，白天南部及東南部高溫仍可達28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；澎湖18至23度、金門15至21度，馬祖10至14度。
氣象署說，明天東北風逐漸增強，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有發生長浪的機率；另外，金門、馬祖及清晨中部以北、基隆北海岸易有局部低雲或霧影響能見度。（編輯：陳清芳）1140303
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