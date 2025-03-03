桃捷公司攜手日本南海電鐵 彩繪列車成觀光導覽

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園大眾捷運公司今天表示，日本大阪關西世博會將在4月13日開幕，桃捷與桃園市政府觀旅局攜手南海電鐵，共同推出期間限定彩繪列車桃園號及南海電鐵號，成為移動的觀光導覽。

桃捷公司發布新聞稿表示，彩繪列車「桃園號」從2月25日起，運行於南海電鐵的難波車站至和歌山市及關西機場間，融合桃園的山海四季景點及地區特色，如大溪老街、中壢夜市、拉拉山森林遊樂區等深受日本旅客喜愛的景點為列車設計主題，使南海電鐵成為移動的桃園觀光導覽，讓搭乘旅客感受到桃園的自然與文化之美。

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桃捷公司指出，至於「南海電鐵號」則是以手繪漫畫風格，生動描繪南海電鐵沿線觀光景點與文化特色，包括大阪通天閣、世界遺產高野山、傳統文化之都堺市等，3月3日起於台灣的機場捷運線登場，讓搭乘機捷的旅客感受日本關西的熱情與多元文化。民眾可上雙方官網查詢行駛時間。

桃捷公司說，機場捷運連接桃園國際機場與桃北北3都市，而南海電鐵的機場線連接日本關西國際機場與大阪市中心，都是機場與城市間重要運輸樞紐，2個軌道系統具高度相似性，桃捷公司與日本南海電鐵株式會社從2017年起簽訂合作協議，8年來持續擴大合作範圍，今年再次合作讓台日文化與觀光魅力躍上鐵道舞台，也讓列車成為行動旅遊導覽。（編輯：方沛清）1140303