台鐵新推2款屏東龍虎石斑便當 全台14據點販售

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（中央社記者黃郁菁、汪淑芬屏東縣3日電）屏東縣政府與台鐵2022年合作推出龍膽石斑魚便當獲熱烈迴響，再以輸日等級在地水產，推出2款龍虎石斑便當。即日起至6月2日，南北部台鐵、高鐵站共14個據點販售。

屏東縣政府與台鐵在2022年首次合作推出「鐵石新嚐I龍膽石斑魚便當」，獲市場熱烈迴響，再推出「龍虎好屏雙饗便當」與「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，今天在屏東火車站發表新品。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，龍虎石斑便當採用屏東養殖水產，屏東是石斑魚重要生產地，每年產值逾新台幣18億元，去年起可輸入日本。現在推出以龍虎石斑為主的便當，還使用恆春洋蔥、車城鹹鴨蛋、東港黑輪及原鄉紅藜，即日起限量販售，與全台台鐵、高鐵旅客分享。

台鐵南區營運處長陳文川表示，3年前中國禁止台灣石斑魚，開啟合作契機。台鐵除了排骨便當出名外，也在思考要有各地特色便當；幫各縣市政府解決農漁產品外，也協助推廣好食材給各地民眾。2022年推出時，原本只打算賣3個月，後來反應熱烈，6月底開始賣到年底，賣了5萬7000多個，今年賣10萬個應沒問題。

屏東金牌水產獲獎業者洪佳琪表示，藉由台鐵便當能讓大家更認識龍虎斑，對銷售一定有幫助；另一組屏東金牌水產業者陳建志及潘瓊惠夫妻檔則表示，除了通路擴展，也增加了加工品如魚排的銷售量，並能協助養殖戶穩定銷售。

台鐵表示，「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」分別由台北餐旅分處與高雄餐旅分處推出，並以不同料理手法呈現高品質國產海味，讓旅客在旅途中也能品味頂級魚鮮。

台鐵說明，「龍虎好屏雙饗便當」主要將龍虎石斑魚塊以清炒方式料理，保留魚肉鮮嫩與豐富膠質，搭配爽脆蔬菜，清爽不膩。另一道主菜則是酥炸龍虎石斑風味魚排，外酥內嫩、鹹香四溢，並搭配屏東東港旗魚輪包蛋、彩椒綠蘆筍與季節時蔬，豐富配菜讓旅客在品味美食同時，也可攝取均衡營養。

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台鐵指出，「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」主菜則為酥炸龍虎石斑魚排佐台南楠西梅醬，酸甜鹹香、開胃爽口，適合南部炎熱氣候。副菜包含金沙炒洋蔥、小魚豆干、破布子汁炒龍鬚菜、紅黃彩椒與漬蘿蔔，搭配營養豐富紅藜飯，以「食在地」為概念，展現南部特色風味。

台鐵提及，「龍虎好屏雙饗便當」販售地點在台北車站5處，及板橋、桃園店，每個點午餐及晚餐分別販售100個，售價1個199元；「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」在台南、台南高鐵、新左營、左營高鐵、高雄、鳳山及屏東店，每個點販售午餐100個，售價1個150元。即日起販售至6月2日。（編輯：郭諭儒）1140303