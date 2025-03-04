中華郵政打詐 113年有效攔阻逾2千件、近9億元

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華郵政指出，公司在全台廣設營業據點，總帳戶數更高居各金融機構之首，公司積極打詐於民國113年有效攔阻詐騙件數2281件，金額達新台幣8億9600萬餘元。

根據金管會網站揭露最新資料，113年金融機構（銀行、郵局及信用合作社）警示帳戶達14萬9274戶。

媒體報導，法務部揭露警示帳戶中以「假投資型」最多，在113年十大金融機中，又以郵局排第一。

中華郵政今天發布新聞稿指出，112年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額7億4600萬餘元；113年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元，更於113年度獲頒金融反詐楷模獎，充分展現中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。

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中華郵政表示，公司秉持「普惠金融」理念，肩負服務全民的政策性任務，致力提供無差異化金融服務，並在全台廣設營業據點（目前1295個），服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首。

中華郵政指出，由於服務對象遍及全民，為強化民眾防詐觀念，持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念，透過舉辦線上線下講座及防詐宣導活動，向民眾普及防詐知識，提升民眾自我防詐意識與警覺。（編輯：戴光育）1140304