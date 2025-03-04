金門大霧旅客滯留 增開班機、放大機型助疏運

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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）金門自228連假收假日起濃霧影響對外交通，小三通航線今天數度停航、復航；空運部分晚上再增開班機與放大機型協助疏運旅客，軍機則需視天候狀況啟動。

金門2日、3日因濃霧影響對外交通，空運部分共取消31架次，今天仍有數百位旅客現場候補。

為疏運金門旅客，今天華信航空增開班機1架次，下午2時55分從金門飛往台北；金門航空站下午又表示，立榮航空再增開1架次機型ATR班機，晚上8時35分開往台北，且原在晚上8時35分往台北班機也放大機型。

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此外，金門航空站今天上午也進行軍機疏運人數統計，現場統計往台北載運306人，往高雄146人。但因金門下午天候不佳，中央氣象署也發布雷雨警報，軍機疏運是否啟動仍要視天候狀況而定。

小三通部分，金門縣港務處今天在臉書（Facebook）發布貼文表示，金廈航線自上午8時40分起恢復航駛後，中午12時起航班出現停航、復駛等情況，呼籲旅客搭船前應預先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處（082-324280）。（編輯：林恕暉）1140304