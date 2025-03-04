痛到坐不住 高壓職場族恐增帶狀疱疹風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北4日電）皮蛇的痛不是一般人能想像，甚至可能痛到坐不住，現代職場競爭激烈，高壓與長工時已成為許多行業的常態。根據國外研究調查發現，高壓職場族罹患帶狀疱疹的機率恐增加14%。

台灣感染症醫學會理事黃建賢近日透過新聞稿分享，帶狀疱疹不只是皮膚病，是侵犯神經病毒，沿著神經擴散，導致劇烈疼痛，症狀可能持續數月數年，影響睡眠，導致免疫力下降，增加復發風險，形成惡性循環。

根據去年調查顯示，台灣最爆肝行業依序為工程師、醫護、客貨運司機、警消、保全、影視從業人員。黃建賢提醒，長期處於高壓、工時長、睡眠不足職場族群，已是帶狀疱疹高風險族群卻常不自知，應更重視預防。

黃建賢表示，高壓職場族群經常面對壓力、工作時間不固定、日夜顛倒或睡眠不足，削弱免疫系統功能，都是造成帶狀疱疹的高風險因子，應適時檢視身體及心理健康狀態，與醫師討論行動方案，避免疾病趁虛而入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據衛生福利部疾病管制署資料，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2%，等於每3人就有1人可能皮蛇上身，研究顯示，約10%的患者會經歷帶狀疱疹復發，甚至可能在首次發病後短短2個月內復發。

黃建賢說，帶狀疱疹發病與年齡增長、壓力、免疫力下降息息相關，50歲以上或是18歲以上免疫不全或免疫功能低下高風險族群，都應積極與醫師討論，包括接種疫苗在內的預防對策。（編輯：陳政偉）1140304