婦團籲改變性別薪資差距 勞動部：朝透明化努力

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（中央社記者張雄風台北5日電）婦團日前呼籲以政策改變性別薪資差距。勞動部表示，持續朝薪資透明化的方向努力，如上市櫃公司應揭露男女薪資差距等；另外，正在修法薪資未達新台幣5萬元應公開，盼上半年送政院審查。

勞動部日前公布今年「同酬日」為2月27日，意味女性須比男性多工作58天整年薪資才相同。婦女新知基金會表示，政府應該提出具體政策改變性別薪資差距，而非「都是產業特性造成」的態度。

勞動部今天舉辦婦女就業協助相關說明記者會。勞動部次長李健鴻表示，站在勞動部的立場，每年定期報告同酬日，是希望社會各界更重視性別的薪資差距，用各種方式來努力縮短。

李健鴻解釋，最初只有歐盟有同酬日報告，是以平均時薪比較各會員國，因此勞動部也比照辦理；但他認為應該仿照經濟合作暨發展組織（OECD），用薪資中位數來衡量比較，也比較合理，平均會受到極端高薪的影響。

李健鴻進一步說明，其實勞動部內部也有進行中位數的調查，2023年台灣男女差距14.4%，去年是12.3%，過去這3年來，用薪資中位數來看的薪資差距都比同年用平均時薪來得小。

婦女新知認為，今年性別平均時薪差距是15.8%，與2022年一樣，但拿OECD完整的2022年數據來看，OECD的平均性別薪資差距是11.4%，台灣的15.8%在38個國家中是倒數第10名，第1名的盧森堡薪資差距只有0.4%。

李健鴻解釋，台灣的同酬日是用平均時薪，但OECD是用中位數，因此比較基準上會有落差。

至於該如何縮短薪資差距，李健鴻表示，行政院有開會討論決議，朝仿照歐盟薪資透明化的措施，由勞動部會同金管會，來研擬薪資透明化。

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李健鴻說，首先是上市櫃公司，將薪資中位數的變動情形，在每年的永續報告書中要公布；另外是希望一定金額以上的上市櫃公司，男女員工性別差距的資訊也要公開。

李健鴻提到，薪資透明化部分，目前是朝修正就業服務法的方向辦理，調高職缺薪資揭露門檻，經常性薪資未達新台幣5萬元都須公開薪資範圍，現在正在進行法制作業，希望今年上半年能送政院審查。（編輯：陳政偉）1140305