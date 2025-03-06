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遠通電收推uTagGo旅日必備優惠 租車、購物回饋

2025/3/6 11:03（3/6 11:21 更新）
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日本櫻花季與大阪萬博即將登場，遠通電收6日宣布攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，uTagGo會員綁定eTag自動儲值及停車扣繳，即日起在日本大型連鎖店BicCamera消費，或在日本最大租車平台TOCOO租車，皆享優惠。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月6日
日本櫻花季與大阪萬博即將登場，遠通電收6日宣布攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，uTagGo會員綁定eTag自動儲值及停車扣繳，即日起在日本大型連鎖店BicCamera消費，或在日本最大租車平台TOCOO租車，皆享優惠。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月6日
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）eTag的好康不只在台灣，遠通電收今天宣布，uTagGo會員綁定eTag自動儲值及停車扣繳，即日起在日本大型連鎖店BicCamera消費，或在日本最大租車平台TOCOO租車，皆享優惠。

遠通電收發布新聞稿，遠通電收攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，出國也能用uTagGo App享受消費與海外自駕獨家優惠。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳說，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在日本大型連鎖店BicCamera消費1萬日圓（約新台幣2200元）可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台TOCOO租車，也有現折8%，最高23%的獨家優惠。

根據日本觀光局公布2024年訪日旅客數，台灣以604萬4400人排名第3。

遠通電收說，日本櫻花季與大阪萬博即將登場，旅日人潮可望再創高峰，遠通電收推出的「旅日必備」優惠，可幫助旅客在購物與租車上享受更多折扣。

依據遠通電收提供的資訊，綁定「eTag停車扣繳」服務的uTagGo App會員，於BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠（10%免稅+7%折扣），遠通再加碼，持領收證（發票）至App「旅日必備」專區登錄，可再獲新台幣200元「減碳車幣」獨家優惠，合計最高回饋25% 。

遠通電收建議，「旅日必備」優惠搭配信用卡與行動支付優惠省更多。「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

遠通電收提醒，200元「減碳車幣」獨家優惠至5月底，每月限額100名、每會員限回饋一次，回饋資格依登錄順序提供，後續將視活動熱度延長及調整名額。

遠通電收說，若尚未加辦「eTag停車扣繳」的uTagGo會員，結帳時掃描App「旅日專區」條碼，也可享有最高10%（免稅）加7%（家電類）或藥妝（5%）的基本回饋。

另外，遠通電收TagGo會員於日本最大租車平台TOCOO租車時，結帳只要輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，還可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣且名額無上限，TOCOO另提供日本「ETC」獨家方案高速公路吃到飽，旅客可以固定費用安心暢行日本全國高速公路。

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許耀勳說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場於今年2月正式突破2300場，並可自動代扣全台路邊停車費，節省民眾停車繳費時間、也不會再逾期或忘記繳費。

目前，uTagGo App優惠專區更集結超過千家特約合作商家，提供「食、宿、遊、購、行」等多元優惠，遠通電收說，eTag不僅是行車夥伴，更是旅遊好幫手。（編輯：李亨山）1140306

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