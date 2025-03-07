台鐵高雄站周邊招商 3/17辦說明會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）台鐵高雄站周邊空間今天起公告招商，預計將在3月17日舉辦招商說明會。台鐵表示，車站商業空間分布於車站地上1層至地下3層，盼透過招商有效串聯高雄車站周邊商圈。

配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局於高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓，其中商業大樓及車站周邊商業空間預計於114年下半年點交台鐵。

台鐵今天發布新聞稿表示，高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」自114年3月7日起公告招商，將於6月4日下午5時截止收件。

台鐵表示，租賃標的物為高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上1層至地下3層，租賃範圍總樓地板面積合計5萬3777.41平方公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台鐵說，高雄車站周邊具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，台鐵又將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。

台鐵表示，此案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，完善地方機能、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務，期能引進龐大潛在消費族群，活絡車站周邊商業活動，開啟都市發展新契機。（編輯：管中維）1140307