台積電擴大對美投資 台大校長：正面看待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）台積電宣布對美再投資千億美元建新廠，連日來引發討論。台灣大學校長陳文章今天呼籲正面看待此事，認為企業的全球布局，可以吸納更多國際人才，進而支持台灣的科技發展。

台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼對美投資1000億美元（約新台幣3兆2892億元），引發熱烈討論。總統賴清德說，每次台積電的布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。經濟部長郭智輝也強調，台積電絕對不會變成美積電，關鍵技術一定會留在台灣。

台灣大學校長陳文章今天在校園徵才博覽會中，致詞提到近日熱門的台積電新聞，主張用較正面的態度看待此事。

陳文章以台灣科技起飛的經驗為例，源自當初成立科學園區，許多海外人才來台互動，幾十年來的發展，造就了台灣半導體產業的全球領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳文章說，如今台積電到美國、到日本、德國發展，一定可以吸納更多的國際人才，而這些經驗也會回到台灣，與業界、學界有更多的互動，帶回更多新的東西，反而可彌補台灣原先的不足之處，讓台灣變得更好。

陳文章也提醒各界，台灣不是只有半導體，而是整個電子產業，乃至於各行各業，都有許多關鍵技術。而台灣只要繼續培養人才，未來一定會有更多的「護國神山」。（編輯：李亨山）1140308