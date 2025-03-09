加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
HBL劉程恩飆大三元 松山退南山睽違7年奪冠
首頁 / 生活

觀光列車海風號新路線4/11上路 山嵐號4/19首航

2025/3/9 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵公司將推出觀光列車「海風號」新路線，南港往返宜蘭，將於4月11日上路，「山嵐號」將於4月19日首航。

台鐵「海風號」113年於12月7日首航，初期往返新竹與台中，列車上提供結合當地食材製作的專屬甜點，也被形容為甜點列車，大受歡迎，一票難求。

台鐵已排定「海風號」新路線，台北南港往返宜蘭，沿途遠眺太平洋龜山島海景，並停靠猴硐、頭城小鎮，離海最近特色車站大里等，深度體驗在地小鎮人文風情。

台鐵說，「海風號」新路線將於3月11日安排媒體踩線團並開放售票，預定4月11日正式上路。

google news透過 Google News追蹤中央社

台鐵「山嵐號」也將於4月19日首航，車上餐食以花蓮在地食材烹調，由在地知名私廚端出精緻料理。台鐵於3月18、19日安排媒體踩線團，並於3月19日開放訂票。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，相關行程由得標旅行社安排。（編輯：李淑華）1140309

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：