海上圖書館望僕號首度造訪澎湖 14日起開放參觀

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（中央社澎湖縣11日電）海上圖書館「望僕號」（Doulos Hope）首度造訪澎湖，14日將開放登船參觀，歡迎民眾前來體驗船上閱讀樂趣，更可在船上欣賞世界級美麗海灣景致。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，德國非營利組織「好書共享協會」執行長林泌勳等一行人10日晚間拜會縣長陳光復，表達「海上圖書館」望僕號將駛抵澎湖泊靠馬公港，開放參觀；陳光復指示縣府相關局處在船隻進港、食品檢疫、垃圾處理、自來水供給等全力提供協助，並歡迎民眾登船參觀，感受閱讀與文化交流魅力。

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陳光復表示，「閱讀是開啟世界的大門」，書籍帶來知識，也讓人們跨越語言與地域限制，認識更廣闊世界，歡迎望僕號將到訪澎湖，帶來超過2000種主題、多元書籍，提供給澎湖民眾難得閱讀體驗。

「海上圖書館」望僕號，預定在12日駛抵澎湖，14日至27日在馬公港6號碼頭對外開放，每週一至週六上午10時至下午5時30分、週日下午1時至5時30分（下午5時最後入場）、週二休館，澎湖民眾可把握難得機會，登船探索這座漂浮於海上的知識寶庫，體驗閱讀與文化交流。（編輯：陳仁華）1140311