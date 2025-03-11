世華印尼分會週年慶 集結台灣女力盼擴大影響力

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）世界華人工商婦女企管協會印尼分會日前舉行創會週年慶，印尼分會創會會長張裕青表示，印尼分會在逾60名會員的共同努力下，會務漸漸步入正軌，期盼未來持續凝聚向心力，擴展在印尼的影響力。

世華印尼分會今天發布新聞表示，3月8日國際婦女節之際，世華印尼分會迎來創會週年慶，並舉辦2天活動。

張裕青說，去年3月17日，在長官和印尼各地姊妹們的支持下，印尼分會在雅加達成立，完成世華在東亞各國的最後一塊拼圖，成為世華成立30週年第87個分會。

張裕青指出，在逾60名印尼分會的創會會員，及理監事團隊和秘書處的共同努力下，會務逐漸步入正軌，受到許多主流社團的認同。

她對各界的提攜和指導表示感謝，並說：「世華是一個相互照護學習與分享的婦女團體，不管是來自正向鼓勵還是負面指教，都是讓我們更加團結凝聚向心力，不斷成長前行的動力和養分。」

張裕青補充說，將秉持世華宗旨，團結女力，回饋地方，彼此照護學習，整合資源共享貢獻社會。她期待，未來有更多志同道合的姐妹加入世華，擴大影響力。

週年慶的系列活動中，世華成員共同演出以永續發展目標（SDGs）為主題的話劇，讓印尼僑界深刻感受到台灣善意及Taiwan Can Help和Taiwan Is Helping的精神，傳遞愛護地球、珍惜資源的理念。

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世華印尼分會表示，活動上，總統賴清德和行政院長卓榮泰皆送花祝賀，僑務委員會委員長徐佳青、世華總會會長林淑敏、名譽總會長莊住維等人錄影致詞。駐印尼代表洪振榮則率領駐印尼代表處等多人出席。

另外，印尼各地的台商與社團代表也齊聚一堂，展現台灣社群的團結與實力。（編輯：韋樞）1140311