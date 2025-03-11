加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
首頁 / 生活

職安法擬增職場霸凌防治專章 勞動部近日將預告

2025/3/11 18:15（3/11 18:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部職安署長鄒子廉（右）2月19日指出，職安法修法113年啟動，將納入職場霸凌專章。（中央社檔案照片）
勞動部職安署長鄒子廉（右）2月19日指出，職安法修法113年啟動，將納入職場霸凌專章。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）勞動部今天表示，現正積極處理外界對於強化職場霸凌防治法制等訴求，規劃於職安法中增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義與防治措施，近期將辦理修正草案預告。

勞動部今天表示，規劃於「職業安全衛生法」中增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義與防治措施，強化內外部申訴、調查與處理機制，以及加強申訴人的保護、協助措施及相關罰則等規定，以強化職場霸凌防治機制；近期將辦理修正草案預告。

台大醫院企業工會今天與朝野立委舉行記者會，指控台大醫院處理職場霸凌不積極。有提出申訴的護理師說，育嬰假還沒請完想提早復工，卻遭主管刻意拖延回覆及言語霸凌。他們要求台大醫院重啟調查，衛福部應提出積極對策。

勞動部今天回應，此案台北市勞動檢查處去年9月6日曾就該院懷孕護理師陳情遭霸凌案進行檢查，並通知限期改善；勞動部職安署已要求該處近日實施複查，並依法裁處。

勞動部表示，現行「職業安全衛生法」及「職業安全衛生設施規則」規定，雇主應落實職場不法侵害預防責任。此外，勞動部今年2月21日修正發布「執行職務遭受不法侵害預防指引」，強化內部申訴調查及處理機制，提供雇主參照辦理，違反規定者經通知限期改善屆期未改善，將處以新台幣3萬至15萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，「性別平等工作法」明定禁止雇主因受僱者結婚、懷孕、分娩或育兒予以歧視，違反規定者可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰；同法亦要求雇主應給予受僱者安胎休養、產假、育嬰留職停薪等各項促進工作平等措施，以協助女性兼顧職場與家庭照顧，違反規定者可處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞動部強調，以上處罰應公布企業名稱及負責人姓名，屆期未改善者，並應按次處罰。為建構友善生養環境，勞動部每年與各縣市政府辦理「職場平權研習會」，以及透過多元宣導方式，讓雇主及勞工可以加強性別平權，並提升職場平權意識。（編輯：張雅淨）1140311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：