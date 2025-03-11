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銜接二、三航廈旅客運輸 機場公司採自駕電動巴士

2025/3/11 19:03
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（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）機場公司推動第三航站區旅客運輸系統工程今天舉辦廠商說明會，機場公司副總經理孫宏彬表示，將採用自駕電動巴士運行，目標配合第三航廈主體工程116年完工試營運時程啟用。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，系統工程為銜接第二與第三航廈間的旅客運輸系統，機場公司於110年至112年間歷經與廠商交流、實地觀摩、專家學者諮詢等程序，考量營運需求、維護成本及無人自駕運輸技術發展等因素，將採用自駕電動巴士運行於全長2080公尺，含3處車站的C型雙車道迴路，提供管制區內旅客高效便捷的接駁服務。

孫宏彬指出，工程招標將採統包工程辦理，涵蓋細部設計、製造施工、異地測試及現場整合測試等，並採公開招標最有利標決標，預算金額約新台幣18億餘元。預訂於今年6月完成招標，7月開工，目標是配合第三航廈主體工程116年完工試營運時程一併啟用。

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孫宏彬說，機場公司將依契約規範，要求自駕電動巴士應通過第三方驗證及現場系統整合測試，以確保安全，同時期望第三航廈能讓旅客感受頂尖先進的工業技術，未來將成為台灣機場智慧運輸發展的關鍵里程碑。

機場公司說，今天的說明會由副總經理孫宏彬主持，會中針對第三航站區建設計畫背景、招標方式、廠商資格、系統要求、車輛規格、車道配置等資訊說明，盼藉由公開透明方式，邀請相關產業代表就失效備援、第三方驗證、號誌系統等議題交流溝通，完善招標設計內容。（編輯：張銘坤）1140311

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