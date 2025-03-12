觀光署4箭振興國旅 盼提高2天1夜行程比例

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（中央社記者余曉涵台北12日電）振興國旅，交通部觀光署長周永暉今天說，將朝4大方向推動，包含分眾活動要有亮點、交通優惠、善用AI以及推動區域旅遊，並希望提高2天1夜的國旅比例。

觀光署舉辦旅遊安全週記者會，會中宣布，針對台灣觀光旅遊環境特性，分別就景區旅遊、旅宿、遊程及好行等4面向強化旅遊安全宣導，希望旅客在景區（國家公園、森林遊樂區、農場、國家風景區及地方風景區）旅遊、參加主題遊程、入住旅宿及搭乘台灣好行、觀巴時，都能獲得正確旅遊安全訊息。

周永暉接受媒體聯訪時表示，以數字來看，國旅並沒有減少，但1日遊比例太高，因此希望2天1夜的國旅比例可以提高，這部分將會以4大方向來推動。

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周永暉指出，第1，希望分眾活動有亮點；第2是交通優惠，且地方政府也能提供優惠措施，不論是抽獎或給予折扣數；第3，善用AI引客，像是地方政府積極露出，甚至到國外做宣傳行銷；規劃區域旅遊，像是北北基桃、雲嘉南、高屏，甚至說微笑南灣遊程的區域發展，這樣也是有助於旅客可以留宿。

觀光署表示，今年所轄13個國家風景區管理處針對轄內旅遊特性與在地縣、市政府、學校及相關民間團體共同合作於114年度旅遊安全宣導週（114年3月16日至22日）期間舉辦旅遊安全宣導、講習、訓練等活動，以落實辦理旅遊安全防護。（編輯：管中維）1140312