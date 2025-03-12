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屏東原鄉文化照顧指引搭18則故事 發展有溫度長照

2025/3/12 14:22（3/12 15:01 更新）
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屏東縣政府長期照護處成立滿2週年，12日發表新書「屏東縣原鄉文化照顧指引」，由長照處長陳桂敏（左2）導讀，內文有屏東原住民生活文化特性，盼將書籍作為訓練教材，解決因文化差異造成的疑難雜症。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月12日
屏東縣政府長期照護處成立滿2週年，12日發表新書「屏東縣原鄉文化照顧指引」，由長照處長陳桂敏（左2）導讀，內文有屏東原住民生活文化特性，盼將書籍作為訓練教材，解決因文化差異造成的疑難雜症。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月12日
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏縣府長照處成立滿2週年，今天發表「屏東縣原鄉文化照顧指引」新書，內文有屏東原住民生活文化特性，搭配有歡笑有淚水部落故事，盼成為引領長照人在原鄉服務的「聖經」。

「屏東縣原鄉文化照顧指引－部落長照故事彙編」今天舉行新書發表會，由長照處長陳桂敏、屏東縣原住民族長照服務研發中心顧問許俊才攜手導讀，書中搭配18則有歡笑、有淚水部落故事。

陳桂敏會中表示，屏東擁有豐富文化底蘊，兼容閩南、客家、原民、新住民等各族群風貌；屏東縣截至今年1月，78萬8785名人口中，原住民6萬2297人，占全縣7.89%，且55歲以上者共有1萬7005人，顯示將近27.3%原住民已是高齡者，因此當長照資源深入原鄉時，長照人員文化能力就更顯重要。

陳桂敏指出，民國112年8月1日成立屏東縣原住民族長照服務研發中心，透過盤整調查，了解長照人員面臨原民長輩生活日常及背後文化差異仍大，因此推動行動方案，縮短文化造成的服務可近性，拓展服務融入部落方式。

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許俊才表示，自己是屏東排灣族人，肩負著提供「因地制宜」照護方式使命感，這本書籍發想就是從魯凱族、排灣族生活文化特性展開，再以各式各樣照護場域，交織醫藥食衣住行等日常需求，衍生出長輩在部落生活縮影，讓對原鄉長照服務有興趣者，都能從故事中認識原住民族文化，提升長照服務文化友善度。

長照處表示，將書籍作為訓練教材，在屏北、屏中、屏南辦理課程，讓第一線長照人員能把書中文化知識融會貫通在照護工作中，解決因文化差異所造成的疑難雜症，也會持續滾動檢討並優化課程與教材，發展出更適切且有溫度文化照顧政策。（編輯：陳仁華）1140312

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