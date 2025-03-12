電力維護商疏失致二航廈停電 機場公司從重究責
2025/3/12 15:53（3/12 16:06 更新）
（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）桃機第二航廈今天中午12時許突然停電，機場公司調查為電力維護廠商於第二航廈進行鐵製百葉窗更換作業不慎，導致壓損電纜引發停電，除檢討原因並就違反作業規定從重究責。
桃園國際機場公司稍早說明，第二航廈於中午12時發生停電事件，影響範圍為第二航廈主體1至4樓及P4停車場，機場公司於12時5分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於下午1時13分完成復電。
機場公司下午再度發出新聞稿表示，經調查停電事件事發原因，為電力維護廠商振鎬工程公司於第二航廈地下室進行鐵製百葉窗更換作業時，因操作不慎導致既有百葉窗掉落壓損電纜，進而引發第二航廈出入境樓層停電。
機場公司指出，已要求振鎬公司檢討未依照標準作業流程施作原因，並依合約就廠商違反作業規定部分從重追究責任。
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機場公司說，在供電異常的中午12時至下午1時許期間，共有4班離場航班，所幸航班起降及旅客登機皆未受影響，機場公司對於造成旅客不便表達誠摯歉意。
桃園市政府勞動局表示，初步調查為機場公司維護商進行更換作業疏失造成停電，但未造成人員受傷，因未有勞工受傷，非屬勞工職災通報案件，目前暫時不會派員檢查。（編輯：李錫璋）1140312
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