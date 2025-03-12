加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財劃法修法覆議案 藍白人數優勢聯手否決
首頁 / 生活

神戶機場國際線4/18啟用 長榮航、星宇同日首航

2025/3/12 17:26（3/12 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
神戶為日本重要的海陸空樞紐，神戶機場國際線將於4月18日啟用，長榮航空與星宇航空當天都有首航班機。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月12日
神戶為日本重要的海陸空樞紐，神戶機場國際線將於4月18日啟用，長榮航空與星宇航空當天都有首航班機。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北12日電）日本神戶機場國際線將於4月18日啟用，長榮航空與星宇航空當天都將首航神戶。

長榮航空今天發布新聞稿，4月18日起開闢桃園-神戶航線，以空中巴士A321-200機型飛航，因應日本大阪世界博覽會，4月18日至27日，提供每週4班的飛航服務，4月28日起調整為每週2班。

長榮航空說，為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線4月1日起增班，由每週7班增為11班，屆時將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司，是旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

長榮航空說，神戶為日本重要的海陸空樞紐，這座海港城市不僅擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，著名的「神戶牛」更是吸引饕客爭相品嚐的美味。神戶的建築風格融合眾多西方文化元素，呈現出特別的異國情調，著名的摩耶山與六甲山有愛好登山與大自然的旅客喜愛的風光，還有適合一家大小出遊的麵包超人兒童博物館，神戶港周邊景點還有地標建築「神戶港塔」、結合藝術的劇場型水族館及百貨商場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出。

星宇航空2月5日宣布，4月18日同日開航台北-神戶、台中-神戶航線，將以A321neo客機飛航，提供「台北-神戶」每週3班、「台中-神戶」每週7班往返服務。（編輯：陳政偉）1140312

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：