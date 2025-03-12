神戶機場國際線4/18啟用 長榮航、星宇同日首航

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）日本神戶機場國際線將於4月18日啟用，長榮航空與星宇航空當天都將首航神戶。

長榮航空今天發布新聞稿，4月18日起開闢桃園-神戶航線，以空中巴士A321-200機型飛航，因應日本大阪世界博覽會，4月18日至27日，提供每週4班的飛航服務，4月28日起調整為每週2班。

長榮航空說，為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線4月1日起增班，由每週7班增為11班，屆時將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司，是旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

長榮航空說，神戶為日本重要的海陸空樞紐，這座海港城市不僅擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，著名的「神戶牛」更是吸引饕客爭相品嚐的美味。神戶的建築風格融合眾多西方文化元素，呈現出特別的異國情調，著名的摩耶山與六甲山有愛好登山與大自然的旅客喜愛的風光，還有適合一家大小出遊的麵包超人兒童博物館，神戶港周邊景點還有地標建築「神戶港塔」、結合藝術的劇場型水族館及百貨商場。

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為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出。

星宇航空2月5日宣布，4月18日同日開航台北-神戶、台中-神戶航線，將以A321neo客機飛航，提供「台北-神戶」每週3班、「台中-神戶」每週7班往返服務。（編輯：陳政偉）1140312