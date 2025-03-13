高雄玩山玩海旗山旗津「雙旗之旅」 拚國旅每月開團

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）搶攻國旅市場，高雄市觀光局結合觀光署「台灣觀光100亮點」活動，攜手雄獅旅遊推出新遊程旗山與旗津「雙旗之旅」，遊程每月開團持續至年底，目前3、4月已成團。

高雄市政府觀光局發布新聞稿表示，繼2024年打造高雄成為全台最受歡迎旅遊目的地，吸引超過6794萬名海內外旅客；今年再接再厲投入國旅市場，推出新遊程旗山、旗津遊程。

觀光局長高閔琳表示，「雙旗之旅」遊程充分發揮高雄山海河港多元魅力，除包含2大觀光亮點「旗津燈塔」及「旗山老街」，順遊美濃客家小鎮風情、蓮池潭「泮水荷香」之美、田寮漫步月世界，並可入住五星級漢來飯店，大啖海鮮料理，歡迎全國朋友呼朋引伴報團。

高閔琳表示，高雄5大觀光亮點包括愛河灣大港橋、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街與佛光山佛陀紀念館；為強化高雄觀光亮點的國旅遊程，並因應市場需求及亮點特色，特地與知名雄獅旅遊合作，推出具市場吸引力的「雙旗之旅」遊程，盼吸引更多全國民眾，深入了解高雄觀光精彩之處。

高閔琳說，「雙旗之旅」遊程，首先選擇晝夜皆精采的「旗津燈塔」為起點，可遙望大船入港美麗海景，接著漫步旗津老街，品嚐當地經典小吃番茄切盤沾醬、大碗公冰、烤魷魚等，高雄首座媽祖廟旗津天后宮坐落於此；後搭乘渡輪到駁二藝術特區，坐望大港美景。

觀光局說明，次日行程從海到山，先從「蓮池潭」風景區開始，尤其蓮池潭畔指標性地標「龍虎塔」，曾被美國有線電視CNN特別推薦最具傳統宗教色彩；再轉往美濃民俗村體驗客家風情，製造傳統手藝油紙傘以及陶藝手拉坯，附近有牛車輪、石磨及古早農村造型的小水池；接著探訪昔日糖業重鎮「旗山老街」，最後，至田寮月世界近距離觀察全球少有獨特惡地地形。

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觀光局指出，交通部觀光署強力行銷「台灣觀光100亮點」國內旅遊，透過「環島月月Party」系列主題，搭配食宿遊購行優惠與抽獎及「亮點集時樂」；遊客前往「台灣觀光100亮點」任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等。

此外，觀光局也加碼抽獎福利，包括iPhone 16、「高雄五告讚」團體遊程、高鐵假期（自由行一泊二食）及FunPASS高雄好玩卡一日券等好禮，總市值逾新台幣16萬元。（編輯：陳仁華）1140313