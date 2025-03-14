中研學術大會6/30首度登場 展亮點研究促進交流

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）中央研究院擁有許多優秀學術人員，為讓研究人員互相交流以及對外展現科研成果，中研院計劃今年首辦中研學術大會，評選院內亮點成果舉行論壇，促進交流火花。

中研院每兩年舉辦1次院士會議，去年舉辦第35次院士會議後，今年沒有院士會議，但中研院規劃，未來沒有舉辦院士會得的年份，將改辦中研學術大會，今年為第1次舉辦，將於6月30日登場。

中研院國際事務處長孟子青今天對媒體說明中研學術大會構想源起及相關規劃，孟子青表示，中研院每年3月都會舉辦前瞻會議，去年會議時首度將不同學組的研究人員湊在一起，互相分享各自的研究，後來大家反饋都相當好，因此中研院思考要舉辦中研學術大會。

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孟子青說，今年首度舉辦的中研學術大會為期4天，會評選院內的亮點研究共16名研究學者，請研究人員能以多元形式展現研究成果，4天合計有16場次。

孟子青表示，期待透過學術大會，讓院內研究人員能跨學組進行交流，看能擦出什麼火花，大會也會開放讓國內學術研究者來參與。（編輯：管中維）1140314