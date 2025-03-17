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新北五股探9.4度 吳德榮：早晚氣溫低注意保暖

2025/3/17 09:08（3/17 09:31 更新）
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圖為台北市信義區外出民眾穿著厚外套保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北17日電）根據氣象署觀測，今天台灣本島的平地最低溫出現在新北的五股，只有9.4度。氣象專家吳德榮說，今天白天在陽光下或不覺冷，但早晚氣溫低，應注意保暖。

受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署持續發布低溫特報，今天苗栗以北及宜蘭地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，需注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）範圍為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）範圍為基隆市、台北市、新竹市有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署觀測，今天平地最低溫出現在馬祖8.7度，台灣本島最低溫則是出現在新北五股9.4度，其次則是新北石碇9.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區平地大都晴時多雲，中部山區及花東有零星降雨機率，白天在陽光下或不覺冷，但早晚氣溫低，應注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至20日受強烈大陸冷氣團影響，各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨、因「輻射冷卻」加成，氣溫降得很低。

吳德榮指出，模擬的冷空氣雖略調弱，部分地區仍將出現7度左右的最低氣溫。尤其連續多天、日夜都有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適、以保健康。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日白天起至26日各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。

吳德榮表示，21日到23日逐日清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應持續注意，24日起白天暖如夏，高溫又回到30度以上。（編輯：郭諭儒）1140317

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