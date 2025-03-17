環境部：高中職以下室內空品規範 跨部會討論

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（中央社記者張雄風台北17日電）民進黨立委林月琴今天表示，兒少是環境與空氣污染影響最嚴重的族群，但高中職以下沒有室內空氣品質管制的規範。環境部表示，將會與教育部、衛福部跨部會研議。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、衛生福利部、教育部、經濟部、台灣電力公司、台灣中油公司就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

林月琴質詢表示，現在學校與工廠之間的距離沒有明確規範。環境部僅針對空氣品質惡化時規範應變措施；教育部在校址選擇時，沒有就空污明訂標準；衛福部就兒童機構的環境規範，也未設空污標準。

林月琴進一步指出，兒少是環境與空氣污染影響最嚴重的族群，但現在室內空氣品質納管自主管理的19個場所，卻獨漏「高中職以下學校與兒少教育活動場所」。

林月琴認為，兒少對空污的標準應該更嚴格，質疑「關窗忍耐戴口罩是唯一的選擇嗎」。

林月琴要求教育部、環境部、衛福部跨部會討論，要針對學校周邊空污樣態有明確規範與工廠間的距離；3個月內將高中以下學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，並設計兒少專屬空污監測標準。

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此外，林月琴提到，學校周遭受污染，有能力的家庭會跨區、轉學，但沒有能力的弱勢家庭就是繼續在惡質的環境中，沒有財力處理，這是空污影響下的就學不平等，要請教育部評估改善措施。

環境部長彭啓明表示，學校周遭的工廠，若是新設會要求更好的規範，既有的就是加強監測；到底兒少族群空氣品質標準要設多少、高中職以下的兒少教育及活動場所會規範，都會跨部會討論、研議。（編輯：李亨山）1140317