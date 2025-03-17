接軌醫療經濟研究領域 高醫大設ISPOR學生分會

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄醫學大學今天表示，全球最大藥物經濟研究學會（ISPOR）近日批准台灣成立首支學生分會，由高雄醫學大學成功申請設立，這項重要里程碑，將為醫療經濟研究開創新局。

ISPOR在全球30多個國家設有140個學生分會，但台灣一直未有專屬學生分會。高雄醫學大學今天宣布，ISPOR近日已批准台灣成立首支學生分會，由高雄醫學大學成功申請設立。

高雄醫學大學表示，此次高醫大藥學院客座專任教授賴俐安歷經2年努力，終獲官方認證，不僅提升國內學術發展，也為醫療經濟領域的專業培育帶來新契機。

此外，這項重要里程碑也將讓台灣學生得以與全球醫療經濟與結果研究（Health Economics and Outcomes Research，HEOR）領域接軌，促進國際學術與產業交流。

高醫大藥學院院長楊世群表示，這將成為學生參與國際組織重要管道，期望學生能珍惜此機會，拓展全球視野、強化專業實力；這次獲得ISPOR官方認證，也象徵台灣在醫藥經濟研究領域一大突破。

高醫大發布新聞稿表示，未來，台灣學生分會將持續深化與ISPOR全球社群連結，推動台灣醫藥經濟研究的國際能見度，並廣邀國內外專家學者舉辦活動，逐步推動全國性發展，為學術與產業界培育更多優秀人才。

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ISPOR長期致力於人才培育，涵蓋醫界、學術界、藥商及政府等領域，有來自110多個國家的組織與個人會員，在醫療政策制定、技術創新推動及藥物經濟學分析方面扮演關鍵角色。

高醫大指出，學生分會成員將有機會與全球專業人士建立聯繫、拓展人脈，參與各類學術會議、研討會與工作坊；作為全球認可組織，ISPOR會員資格也將為學生提供國際化發展機會，為未來職涯鋪路。（編輯：陳仁華）1140317