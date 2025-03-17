成大新研究：氣喘童多接觸綠地 鼻腔腸道好菌多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南17日電）成功大學團隊針對氣喘兒童鼻腔與腸胃道微生物群進行研究，發現接觸綠地較多者與接觸空污較多者相比，鼻腔與腸道好菌數量及菌相多樣性皆較高，可望為兒童氣喘防治提供新角度。

成大測量及空間資訊系教授吳治達團隊今天透過新聞稿表示，過去研究發現氣喘兒童鼻腔與腸胃道內微生物形態和健康兒童有差異，但是什麼因素造成兒童鼻腔菌相改變則沒有太多科學證據，而氣喘兒童鼻腔與腸道微生物與環境曝露的關聯，全球研究則更少，團隊這項研究提供難得科學數據。

吳治達團隊長期進行地理人工智慧（Ge ospaital Artificial Intelligence, AI, Geo-AI）研究，透過大數據蒐集與智慧運算等方法，即使欠缺實際觀測資料，也能精準算出當地空污情況，透過這項新技術，結合台灣健保資料庫，可詳細了解空污對健康影響。

研究團隊指出，這項研究蒐集約50名氣喘兒童鼻腔與腸胃道檢體，經由衛星觀測兒童住家附近的綠地分布，再結合精準空污資料，發現住家附近空污愈嚴重，暴露在汙染因子如二氧化氮、臭氧與PM2.5微粒愈多，氣喘兒鼻腔與腸道微生物的多樣性愈差，壞菌如鏈球菌屬的數量愈多，好菌則愈少。

研究團隊指出，研究中並觀察到兒童住家附近綠地多寡，也會影響到菌相，住家附近綠地愈多的氣喘兒童，鼻腔與腸道菌相也會愈健康，顯示長期接觸綠地可能有助於鼻腔與腸道微生物群健康發展。

吳治達表示，現代環境因子與汙染物對兒童健康影響日益受到關注，腸道微生物群與免疫系統關聯更是許多家長關心議題，研究團隊希望透過此研究，讓社會更了解空氣汙染與綠地暴露對兒童健康的影響，並為未來環境與公共衛生政策提供參考依據。

透過 Google News 追蹤中央社

吳治達指出，這項成果不僅填補氣喘兒童腸道微生物與環境暴露關係的研究空白，也為環境健康政策與兒童保健提供科學依據，同時展現環境健康、空間資訊與Geo-AI技術應用研究實力，並為學術界與社會大眾提供全新視角，理解環境與人體微生物群間的複雜交互關係。

這項研究成果已經發表在國際重要期刊「環境研究（Environmental Research）」，吳治達研究團隊成員包括成大測量系博士生印尼籍的古曼寧（Aji Kusumaning Asri）、成大生科產業系教授劉宗霖等。（編輯：陳清芳）1140317