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冷氣團來襲苗栗以北探10度以下 18日白天回溫降雨漸緩

2025/3/17 17:31（3/17 17:56 更新）
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圖為台北市中正區民眾穿外套禦寒。中央社記者翁睿坤攝 114年3月17日
圖為台北市中正區民眾穿外套禦寒。中央社記者翁睿坤攝 114年3月17日
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署表示，冷氣團影響，今晚至明晨苗栗以北、宜蘭可能有局部攝氏10度以下低溫；明天白天各山區、東半部地區仍有局部短暫雨，接著逐日轉乾，週末有望見到陽光，但注意逾10度的日夜溫差。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今晚至明天苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，這波冷氣團的強度介於強烈大陸冷氣團或寒流等級，明天清晨北部、宜蘭平地普遍低溫約11、12度，其他地區13至15度。

曾昭誠表示，明晚起因輻射冷卻影響，各地氣溫會再低一些，低溫特報範圍可能更廣，也都會有局部不到10度低溫；預估最冷的時間點可能是19及20日清晨，北部、宜蘭約10、11度，中南部11至14度。

曾昭誠說，明天白天會略為回溫，北部約15至17度，中南部接近20度；預估21日起白天各地都有20度以上，23日起進一步回升到25度以上，中南部甚至接近30度；不過提醒白天雖回暖，但夜晚清晨中部以北低溫仍約13至15度，南部約17至19度，日夜溫差明顯。

降雨方面，曾昭誠指出，明天華南雲系東移，各地山區、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，明天清晨之前仍有較大範圍降雨，但強度不強，明天白天之後水氣就會逐漸減少。

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曾昭誠提到，19日降雨範圍更縮減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨；20日起各地大多為晴到多雲，類似天氣會持續至24、25日。

曾昭誠提醒，明天清晨之前基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生；若溫度及水氣能配合，今、明2天北部2000公尺左右山區、19日之前中部以北3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。（編輯：張雅淨）1140317

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曾昭誠
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