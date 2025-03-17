北台灣偏冷高溫僅14度 北部2千公尺山區可能降雪

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（中央社台北17日電）氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，夜間及清晨北部及東北部低溫只有攝氏11、12度，其他地區13到15度，白天北部及東北部高溫僅12到14度，氣溫偏低時間長。

中央氣象署指出，至於中部及花東高溫約16到18度，南部則有20、21度。離島澎湖整天15至18度，金門11至18度，馬祖8至13度；各地雲量偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上風力出現，澎湖局部地區有可能出現平均風9級或陣風11級；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，有長浪發生機率，海邊作業或活動注意安全。

近期溫度水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪可能，晚起各地3000公尺以上山區也有機會出現降雪，前往山區也請多留意路面結冰及道路濕滑情形。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140317