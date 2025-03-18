冷氣團發威 合歡山、玉山、仁愛鄉華崗化身雪國

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）強烈大陸冷氣團發威，合歡山今天降雪化身雪國，積雪約6公分；另外，海拔2400多公尺仁愛鄉華崗地區也有下雪，玉山氣象站也觀測到下雪，由於風吹散，累積1公分，降雪持續。

強烈大陸冷氣團加上水氣充足，合歡山今天凌晨起開始下雪，昆陽、武嶺、合歡山莊直到小風口一帶成為銀白雪國，道路、山坡都可見明顯積雪，雖然今天是上班日，仍有熱血遊客徹夜在海拔3275公尺武嶺迎接下雪，松雪樓住宿遊客清晨見到積雪也開心直呼好漂亮。

省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺昨天夜間至今天清晨預警封閉，交通部公路局中區養護工程分局清晨表示，上午7時解除管制，經派員辦理清雪作業，台14甲線翠峰至大禹嶺部分路面仍結冰積雪未融，限加掛雪鏈車輛通行。

中區養護工程分局指出，管制路段武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，車輛極易打滑失控，建議四輪傳動車輛加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段；另外，視路面積雪辦理管制路段鏟雪，作業期間採短時雙向封閉道路，請配合交管指揮。

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除合歡山下雪，海拔2400多公尺的仁愛鄉華崗地區也下雪，路面可見明顯積雪；海拔3952公尺玉山主峰、海拔3402公尺排雲山莊也都下雪，玉山國家公園管理處表示，排雲山莊昨晚陸續降冰霰，今天凌晨轉為冰霰夾雪，今天上午持續再降，冰霰加雪深約5.5公分。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天台中以北及宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，提醒加強保暖、預防低溫導致呼吸道及心血管疾病。（編輯：蔡佳敏）1140318

玉山氣象站18日觀測到下雪，上午7時仍在持續降雪。（圖取自facebook.com/cwa.weather）

強烈大陸冷氣團發威搭配水氣，海拔3952公尺玉山主峰、海拔3402公尺排雲山莊下雪。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月18日