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強烈冷氣團影響天氣寒冷 北部注意10度以下低溫

2025/3/18 08:06（3/18 08:20 更新）
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圖為台北市中正區民眾穿著保暖衣物並戴上毛帽、口罩保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社台北18日電）強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署表示，今天各地天氣寒冷，夜間清晨中部以北及宜蘭低溫僅11、12度，其他地區13到15度，北部地區局部低溫來到10度左右或以下，注意做好保暖工作。

氣象署指出，白天高溫北部及宜花地區約16到17度，中南部及台東約18到21度，晚起另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地溫度將進一步下降；澎湖整天15至18度，金門10至18度，馬祖8至14度。

氣象署提到，華南雲系東移影響，花東地區、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，西半部、宜蘭地區在上午之前也有零星短暫雨，下午起漸轉為多雲；由於溫度與水氣條件配合，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪可能，前往山區留意路面結冰及道路濕滑。

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由於東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級或陣風8級以上的風力出現；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊作業或活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1140318

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