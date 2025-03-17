苗栗50年5層樓高南洋杉傾倒險壓到人 疑強風肇禍

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗市1棵樹齡至少50年、高約5層樓的南洋杉疑不敵強風吹襲突然傾倒在馬路上，壓毀號誌燈桿阻礙往來交通，1名路人險些遭波及，苗栗市公所緊急動員清除，恢復正常通行。

苗栗市長余文忠今天指出，昨天下午4時許接獲里長通報，水源里活動中心旁有1棵樹齡至少50年、約5層樓高的南洋杉倒下，阻礙苗栗市中正路與正義街口交通通行，且造成1支紅綠燈電桿傾斜，因情況緊急，苗栗市公所路燈管理所、清潔隊員立即出動人車機具趕往加以清除。

余文忠表示，中央氣象署發布苗栗地區16日至17日會有6至8級強陣風，這棵南洋杉樹齡約50年，不排除不敵風勢吹襲才會傾倒，市公所團隊也發揮緊急應變處理能力，約1個多小時清理完畢。

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附近邱姓居民說，當時他正好與朋友在人行道聊天，「差不多1秒鐘」黑壓壓的大樹就直接倒了下來，發出巨大聲響，橫倒的大樹距離他不到1公尺，簡直嚇壞了，所幸沒有被壓到，否則後果不堪設想。

苗栗市公所指出，現場還有另外1棵同樣高聳的南洋杉，且與苗栗地方法院僅有1牆之隔，市公所將先釐清所有權並獲得同意後評估移除，避免再次發生危險。（編輯：戴光育）1140317