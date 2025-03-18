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圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
首頁 / 生活

觀霧遊憩區降3月雪 步道積雪5公分

2025/3/18 10:17（3/18 10:43 更新）
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雪霸國家公園管理處18日表示，受強烈冷氣團影響，海拔高度約2000公尺的觀霧遊憩區凌晨也飄下3月雪，雲霧步道積雪，成銀白世界。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月18日
雪霸國家公園管理處18日表示，受強烈冷氣團影響，海拔高度約2000公尺的觀霧遊憩區凌晨也飄下3月雪，雲霧步道積雪，成銀白世界。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月18日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）雪霸國家公園管理處今天表示，受強烈冷氣團影響，海拔高度約2000公尺的觀霧遊憩區凌晨飄下3月雪，雲霧步道清晨積雪約達5公分，提醒遊客注意保暖及林道、步道結冰狀況。

雪霸國家公園管理處觀霧管理站主任吳宗穎指出，受此波夾帶水氣的強烈冷氣團影響，觀霧遊憩區凌晨開始降下3月雪，清晨8時許溫度約在攝氏零下1至2度，天空中還飄散著些許雪花，戶外桌椅、車頂及雲霧步道上宛如灑上一層厚厚糖霜，積雪已達5公分，截至上午近9時許降雪才漸緩。

今年初入冬首波寒流報到時，海拔高度約2000公尺的觀霧遊憩區也曾降下瑞雪。吳宗穎提醒，遊客除了須多加注意保暖，更要留意天氣變化及林道、步道上的積雪、結冰狀況，上山時更要留意道路施工管制、結冰等路況。

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除了觀霧地區，雪山登山口、七卡山莊清晨也降下大雪，山友在一片冰天雪地中，利用積雪堆了小雪人，模樣十分可愛，不過突然降下的大雪覆蓋路線標示牌，路面易濕滑，遊客需隨時注意腳下狀況。

雪霸國家公園管理提醒，山友入山前一定要備妥雪地「3寶」，包括頭盔、冰斧和冰爪，並穿戴保暖衣物；此外，除了高山積雪外，通往大霸尖山的大鹿林道東線，因日前多處坍方，正積極搶修中，且路面也有結冰狀況，自行車暫時禁止進入，請遊客、山友配合，避免發生危險。（編輯：郭諭儒）1140318

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受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園管理處海拔約2000公尺的觀霧遊憩區18日凌晨起降下3月雪，至清晨時戶外一片銀色世界，積雪達5公分。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月18日
受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園管理處海拔約2000公尺的觀霧遊憩區18日凌晨起降下3月雪，至清晨時戶外一片銀色世界，積雪達5公分。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月18日
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