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越南進口辣椒粉被檢出蘇丹色素 遭邊境攔截

2025/3/18 11:05（3/18 11:29 更新）
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衛福部食藥署18日公布邊境查驗不合格名單，其中有業者從印尼進口的脆皮花生被檢出黃麴毒素超標，依規定退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月18日
衛福部食藥署18日公布邊境查驗不合格名單，其中有業者從印尼進口的脆皮花生被檢出黃麴毒素超標，依規定退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月18日
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有多項來自印尼、越南的產品如脆皮花生、辣椒粉等，分別被檢出黃麴毒素、蘇丹色素等違規情形，全數退運或銷毀，沒有流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單中，共有7項檢驗不合格產品，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中，以來自印尼、越南共計達6項居多。其中，1家公司從越南的辣椒粉被檢出蘇丹色素4號，違反不得檢出規定，共1批、7500公斤直接銷毀，不得退運。

根據食藥署統計，去年9月10日至今年3月10日止，受理越南辣椒粉報驗批數為6批，不合格批數為2批、占33.3%，違規原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。

對於越南報驗的辣椒粉，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，在邊境將維持監視查驗至115年2月26日止，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可以輸入。

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此外，1家業者從印尼進口的脆皮花生，則是被檢出黃麴毒素B1 5 μg/kg及總黃麴毒素6 μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼，黃麴毒素B1限量為2 μg/kg、總黃麴毒素限量為4 μg/kg。共1批、630公斤依規定退運或銷毀。

林金富說明，針對這家業者將由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%到50%，並自今天起至4月17日止，為期1個月，在邊境針對印尼報驗的調製花生採加強抽批查驗，抽驗比率為20%到50%。（編輯：管中維）1140318

林金富
日本進口咖哩粉農藥超標 上千公斤遭邊境攔截邊境攔截違規清單 日本幼兒蝦味條四連鎘違規等
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